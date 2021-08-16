澳洲最大城市雪梨周一公布單日染疫死亡人數創下新冠疫情爆發以來的新高記錄，而澳洲第二大城市墨爾本由於確診數增加，除了將開始實施夜間宵禁，其封城措施也將再延長兩周。

雪梨是澳洲第三波疫情的中心，其封城已經進入第八周卻仍無法控制住疫情，料將使澳洲經濟陷入多年來的第二次衰退。

首府為雪梨的新南威爾斯省省長Gladys Berejiklian周一表示，過去24小時內，雪梨有7人死於新冠病毒，超過本月稍早前創下的單日最高記錄。此外，新南威爾斯省單日確診數達到478例，亦創下疫情爆發以來的最高記錄。Berejiklian表示：「我們的社區傳播數字高得令人不安」。

新南省當局亦確認雪梨一名15歲男孩死亡，他感染了新冠病毒，並罹患肺炎鏈球菌腦膜炎（pneumococcal meningitis）。

自7月11日打破逾3個月無人染疫死亡的記錄以來，澳洲的確診死亡人數已達55人。自去年疫情爆發以來，澳洲累計966人死於新冠肺炎。

由於16歲以上人口中僅26%完整接種疫苗，Delta變種病毒入侵澳洲後便一發不可收拾，雪梨、墨爾本、坎培拉和達爾文市全都進入嚴格封鎖狀態，但感染人數卻持續增加。

維多利亞省長Daniel Andrews表示，在新增22個確診病例後，墨爾本500萬居民將進入夜間宵禁，且現行的封鎖措施將延後至9月2 日。

澳洲首都堪培拉單日新增19例，創下新高，因此封鎖措施將延長兩周。

澳洲6月失業率為4.9%，跌至逾10年新低，但由於其人口最多的兩座城市雪梨和墨爾本都已經封城，經濟學家預期澳洲經濟勢必將受到重創。AMP首席經濟學家Shane Oliver表示，澳洲未來幾個月的失業率可能再度飆升至5.5%，主要受新南省影響。

新一波疫情爆發以及疫苗接種進度緩慢，使明年就要投入大選的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）壓力急升。上周公布的民調顯示莫里森的支持率，已經掉到疫情爆發來的最低水準。

莫里森周日宣布澳洲已經從波蘭緊急採購約100萬劑過剩的輝瑞新冠疫苗，但他拒絕透露為此砸下多少經費。莫里森並表示，這批來自波蘭的疫苖，一半以上將急送至疫情最嚴重的雪梨郊區供20至39歲的人接種。