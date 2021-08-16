循環經濟正夯，是許多國家發展的新經濟模式，透過循環經濟來提升資源的使用率宇循環利用率，友達晶材看中彰化明道大學農業系的有機無毒農業，與明道大學推動產學合作，16日雙方舉行締約儀式，希望能整合雙方資源，共同堆動更多有機無毒農業栽種技術。

友達晶材16日在農委會的見證下，與明道大學簽訂產學合作，未來將會把液態矽肥應用，以製程中連帶產出的奈米細粉，透過純化技術合成，用在有機稻米生產研究中，不僅開發出新型態的液態肥料，更讓自然的矽原料能回歸自然，達到環境友善的循環經濟。

明道大學校長郭秋勳表示，明道學農業系推動有機無毒農業20年，設有30公頃的有機農場，培育出上千名共同推動農業永續的年輕人，這次雙方合作整合資源，除了降低化學農藥的使用，也能回饋到消費者食的安全。

友達晶材董事長陳世昆說，他們推出的新型態液態矽肥「矽美壯」，主要是作為友善環境生物防治資材，測試其病蟲害防治及收成上深受農民肯定，明道大學農業是國內推動有機栽培的先行者，這次合作有機農場面積達９公頃，攜手為保護地球資源及食品與環境安全做努力。

農委會企劃處處長莊老達強調，無止盡揮霍自然資源與國民健康的時代已經過去，台灣有機農業的耕作面積位居亞洲前茅，農委會樂見明道與友達的合作，未來透過科技產業與農業的跨領域合作，來增加農業經濟效益與友善環境，更能趨向農業前瞻的永續經營。