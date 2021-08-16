行政院長蘇貞昌於今日上午9時召開行政立法協調會議，與執政黨立委討論振興券，蘇貞昌會後表示，將在疫情穩定可控的前提下，盡速發放振興券，1千元的購券費用，由政府全額負擔。

蘇貞昌表示，聽完30多位委員意見後，要向委員們致謝，也會彙整相關意見，作為振興方案的各項行政作業規劃，盡快向國人完整說明跟報告。

蘇貞昌指出，今年五月國內疫情爆發，百工百業受衝擊，政府推出紓困4.0，超過900萬人領取現金，加上各項紓困措施，累積已有1千餘萬人次獲得各種紓困。

蘇貞昌說，如今疫情已穩定趨緩，各項管制有望再鬆綁，並準備進入刺激內需消費的振興階段。

蘇貞昌表示，因應疫情穩定，為短期刺激國內消費，讓這波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興券」。

蘇貞昌說，今年全年經濟成長率預估上修為5.88％，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1千元發放予1千多萬人的行政成本，因此將原先規劃振興券民眾須支付的1千元，由政府全額負擔。

綠委鍾佳濱也提到小商家使用數位券會碰到數位落差問題，數位券如何讓小商家受惠，相關部會得再研議。經濟部長王美花說，目前正在設計「數位加碼」系統，朝向跟電子支付結合的作法規劃，國發會主委龔明鑫表示，會結合各部會措施，促進更好的方案。