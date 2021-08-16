末代指考今放榜 二、三類組的榜首落在台北市薇閣高中，曾璟棠是薇閣數學資優班學生，5科總分475.05分全國前三名高分成績，曾璟棠說能有這樣的成績是高中三年的學習歷程一點一滴累積出來的；璟棠兼具在自然及社會領域的興趣與發展，多元參與各項活動。

校方表示，曾璟棠在學測拿到59級分的成績，但毅然決定參加指考，他相信自己可以達到錄取「台大醫學系」的目標，果然如願，他感謝堅守崗位、無私奉獻的老師，以及一路陪伴的家人朋友，未來他想運用自己在文理領域上的能力，除了成為醫師外，更能撰寫醫學科普文章，投身普及醫療知識。

此外，薇閣高中周冠亨也相當優秀，5科總分473.55分，而今年最難的物理科也獲得最高分98.5分、全國數學甲最高分100分，確定錄取「台大醫學系」；校方指出，周冠亨對數理領域極感興趣，曾參加化學、物理、數學奧林匹亞競賽並有多項優異成績，在課餘時他喜歡閱讀小說、漫畫，他期許自己未來能將醫學與科學結合，為社會盡心力。

薇閣高中林嵩棠則以5科總分468.25分，錄取台大醫學系；數學資優班導師王經柏表示，班上的指考戰士，擁有最棒的家人及師資團隊，同學間互相扶持，造就優異成績，期許學生不忘這段難得的經歷與奮戰精神，在未來的道路上勇往邁進！

另外，一類組最高分林冠汝，在高一時曾是數學資優班學生，因確認未來志向後，決定朝法律系前進，高一下學期選擇社會組，身為末代指考生，又面臨疫情的延後考試，冠汝感謝父母的支持陪伴，以及學校老師的指導；導師黃介振認為，冠汝的自律性及隨時自我檢視的能力也是她能得到最後優異成績的一大原因。

今年薇閣高中除了呂學凡、林庭安、林沛慶、鄧立珏、戴源成5人已在學測就申請上台大醫學系外，在指考成績公布後，曾璟棠的475.05分、周冠亨的473.55分、林嵩棠的468.25分、蘇禹丞的454.55分，加上其他同學，已有9人確定能錄取台大醫學系。