屏東大學趁著暑假期間，由社會發展學系教授邱毓斌帶領7位學生，耗時15天、走訪大光社區街頭巷弄，訪談20位地方耆老及職人，並將所聞地方事透過轉譯與創意設計，規畫出「尋找記憶中的大光童年」遊程，預計冬季上架接受預約。
位於恆春半島西側的大光社區，居民多以務農及漁撈為生，因為靠近後壁湖漁港，常有遊客循著海鮮美食而來，卻鮮少駐足停留，也錯過社區美好。
學子走讀期間，拜訪觀林寺乩童陳慶松及帶領的宋江陣子弟、去年剛退休的船長江叔仔、民謠傳藝師楊美雲及生態旅遊解說員陳秋枝、江賞惠等人，每日田調完畢，便將內容整理成文字，同時著手規畫出實體遊程。
邱毓斌說，在田野訪談中，看著少年練拳的廟埕，就想起自己的童年，總覺得屏東鄉土有著豐富文化，讓學子有機會進入地方實作實習，透過創意發想，回應各種不同的社會公益需求，也藉由這樣的產學合作，向恆春半島討海人生致敬。
負責統籌的女學生潘韋伶說，來到社區，長輩把同學們當親孫女看待，也感受居民講述童年記憶其實一直存在大光的每個角落，因此將設計出來的遊程，命名為「尋找記憶中的大光童年」，內容包含鏢魚遊戲與永續漁業解說、聽月琴猜意涵、宋江陣體兵器動作等。
16日上午，學生邀請學校老師與居民一同踩線，並透露，正式遊程將在今年冬天透過恆春半島的「島風行旅」旅行社上架，屆時將邀請全台民眾一同參與，這條充滿年輕創意及大光風味的趣味遊程。
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