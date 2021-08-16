明志科大材料工程系教授彭坤增所研究之環保生物電鍍製程與設備相關技術，該技術相當符合聯合國永續發展目標(SDGs)，也替國內電鍍業者解決廢液汙染的問題，為環境永續盡一份心力，並於日前榮獲塑膠工業技術發展中心之永續材質圖書館樣品收藏，用以作為推廣永續環保概念之代表性展品。

明志科技大學研發處表示，傳統電鍍產業大多以氰化物系的技術為主流。因氰化物系的電鍍液本身有劇毒，再加上電鍍廢液中有重金屬以及鹽酸或硫酸等腐蝕性液體，皆會對環境造成嚴重損害。

為解決此問題，彭教授所開發之環保生物電鍍製程與設備包含「生物輔助環保電鍍溶液」與「能強化抗腐蝕能力之石墨烯／氧化石墨烯金屬複合生物環保電鍍製程」，電鍍系統利用離子液體(深共熔溶劑，deep eutectic solvent)代替水電鍍液中的水溶劑，以氯化膽鹼、尿素為溶劑，添加硼酸、氯化物金屬、抗壞血酸(或EM菌)組合成生物環保電鍍溶液並具淡淡果香。鍍液不但可以重複使用，節省因廢水處理所需要的成本，鍍液髒了只要用濾紙過濾即可再生使用，真正達到了“減廢無排”目的，對於環境生態永續經營具有相當大的幫助。

永續材質圖書館於2020年12月在經濟部中小企業處的支持及委託下由塑膠工業技術發展中心執行成立，以提升國內永續循環經發展為初衷，透過實體及虛擬(https：／／sml.pidc.org.tw／)平台進行各類永續材質推廣，並提供企業媒合服務，共創供需雙贏局面，進而強化產業競爭力，達成循環經濟之效益。

明志科大彭坤增教授的技術能夠獲得永續材質圖書館的收藏，全校師生同感榮譽，該專利技術已具有一定的技術成熟度，目前相關專利與技術皆可進行技術移轉或專利讓售，歡迎重視環境永續的廠商逕向該校研發處產發中心洽詢。