桃園市今天新增1例確診個案，市長鄭文燦於疫情說明會表示，新增的案15964是解隔採檢後確診，因此沒有足跡，請民眾放心。

衛生局長王文彥指出，案15964曾接觸案15803，而案15803是桃園上一波讓3個家庭淪陷的主要確診者，不過慶幸的是案15964是解除隔離前採檢確診，CT值30較無傳染力，且因隔離沒有足跡，比較可以放心。

鄭文燦說，最近的新增個案中，桃園和雙北關係密切，新北市的確診個案，案15954為舊衣回收商，曾在8／3、8／4潛伏期期間出沒大湳市場，目前已針對大湳市場內外進行消毒，並匡列5人採檢。

另有名逾期的越南籍移工，自行到移民署桃園專勤隊投案，經採檢後確診，曾在桃園接觸過的10人經採檢皆為陰性。台北市兼職某航空公司的地勤，工作接觸34人全為陰性。新北市有個案擔任看護，服務範圍皆在雙北，於桃園敏盛醫院採檢確診，接觸的16人全居家隔離中。鄭表示，桃園跟雙北互動往來密切，都會互相告知足跡，以便進行匡列及隔離。