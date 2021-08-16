今年中秋自9月18日（周六）至9月21日（周二）有4天連假，9月17日（周五）至9月22日（周三）是航空疏運期，共計6天，澎湖、金門、馬祖等3離島將提供606架次航班、4萬974個座位數，並自8月18日（周三）上午9時起開放訂位。

民航局表示，中秋連假期間，澎湖航線402架次、2萬5998個座位數；金門航線120架次、9216個座位數；馬祖航線84架次、5760個座位數；上述3離島航線共計提供606架次、4萬974個座位數，民航局已要求航空公司持續注意疫情，將視需求適時增班。

中秋連假尖峰時段預期是9月17日至9月19日台灣飛往離島，以及9月20日至9月22日離島飛回台灣，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等。旅客如因故無法登機，務必於航班起飛前取消訂位，並至原開票處退票，以維護自身權益。

本島往離島旅客須提早到達機場填寫健康聲明書2份，進入航空站時應戴口罩及量體溫。搭機前14天內有疑似症狀者須於機場快篩，快篩結果陰性後始能登機。如搭乘航班太早或太晚以至於沒有機場快篩服務者不得登機，但退票時免手續費。