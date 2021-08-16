何姓酒店經紀人，因不滿同公司的小姐同時也是女友向他提出分手，今年1月30日在八大行業的臉書社團網站，貼文指小姐有偷錢習慣，要各大店家提防她偷客人的錢，同日又傳訊息恐嚇「我絕對弄到妳在八大生存不下去」，導致小姐心生畏懼，士林地檢署依加重誹謗、恐嚇危害安全罪起訴何姓男子。

何男以自己的臉書帳號貼文，指稱小姐曾經是他旗下的小姐兼女友，有慣性偷錢習慣，之前叫做「依靜」、現在叫做「狐狸」，最早在「雲頂」，之後換到「雅妍天津」，請各大店家提防客人的錢，並表示「如有不實歡迎來面對講」，涉犯貶損小姐的人格及社會評價。

小姐曾控告何男妨害性自主罪，不過檢方以犯罪嫌疑不足予以不起訴，何男因而心生怨懟，認為小姐故意惹事，貼文稱「妳搞我兩次，我搞妳一次，很合理，然後我會幫妳打廣告，妳就在八大圈紅了」，並要求小姐向他解釋，但小姐不回應，隨即提出告訴。

小姐擷取手機簡訊翻拍照片，以及名為「八大行業、應徵小姐、酒店經紀公司、商務會館、招待所、聊天會館、飯局、兼職大功、傳播妹、日領工作、禮服酒店、便服店的制服店、高薪工作」、「八大酒店同業應徵隨你PO」社團，貼出她的照片3張作為證據，提出恐嚇危害安全、加重誹謗罪告訴，檢察官以2罪起訴。