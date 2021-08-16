「飛行荷蘭人」華格納(Honus Wagner)的球員卡重奪史上最貴的地位，本周出現一張以660萬美元（新台幣1.83億）售出的T206華格納球員卡（年份約在1909-1911），一口氣刷新了所有紀錄。先前最貴的球員卡紀錄不斷有人刷新，然而沒人比得上華格納，史上最貴的前10張球員卡，就有3張是華格納的卡。

💰 $6.6 MILLION 💰



A T206 Honus Wagner card sold for $6.6 million in an online auction early Monday morning setting a new record in baseball card sales.https://t.co/cgWtwsB09q — The Athletic (@TheAthletic) August 16 2021 0H 505A0750H

原本最貴的是職棒球星「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的390萬美元（新台幣1.08億），這個價格已經非常恐怖了。職籃球星在這方面先前比不上棒球員，意想不到的是獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)今年的一張菜鳥簽名球員卡一口氣攻上460萬美元（新台幣1.28億元）。

當時唯一贏過東契奇的是職棒前洋基球星米奇曼托(Mickey Mantle)，他最貴的一張1952年的球員卡要520萬美元（新台幣1.45億）。結果職籃球星詹姆斯(LeBron James)的菜鳥卡也衝到相同的價碼，可以說棒球、籃球的球員卡不斷競爭刷新紀錄。

美媒ESPN報導，華格納這張卡片曾被放在美國體育收藏家大會展覽，將近10萬人出席，想要親眼拜見一下這張「卡王」。華格納卡片之所以地位崇高，除了華格納（1874-1955）是傳說中的猛將（8次打擊王、有名的飛毛腿），華格納還是「運動員代言」的先驅者，他的肖像出現在泡泡糖、汽水、刮鬍刀、香菸盒上，在棒球名人堂的地位僅次於貝比魯斯(Babe Ruth)。此外華格納的卡片異常罕見，原因眾說紛紜，所以保存完好的卡片都價值連城。