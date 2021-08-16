90年代紅極一時的日本歌姬華原朋美，前年未婚誕下一子後，轉型當網紅，雖然她始終未透露孩子的爸是誰，仍專心當好單親媽媽，不過近日她被周刊爆出有新戀情，且兩人將於明(17日)她47歲生日這天登記結婚。

日本《FRIDAY》周刊日前就拍到華原朋美約會照片，男方是活動公司老闆，兩人大約在2年半前認識，今年3月他成為華原朋美的專屬經紀人，據悉，男方對華原朋美和她兒子都很好，之前3人被拍到一起去便利商店，不僅華原會對他撒嬌，男方還會把華原朋美的兒子舉高高逗他笑，看上去關係非常好。

據友人透露，華原朋美本沒結婚打算，因為交往時間不長，但某次兒子叫了對方「爸爸」，才讓她決定要走入婚姻。華原朋美當年由小室哲哉一手打造，憑著清亮高亢嗓音，唱紅《I'm proud》、《I BELIEVE》等多張百萬單曲。

之後兩人更傳出師徒戀，未料分手後華原朋美走不出情傷，接連爆出酗酒嗑藥、自殺未遂等醜聞，讓她人氣暴跌，後來她和「早安少女組」前成員加護亞依前夫安藤陽彥交往，又遭對方家暴打到右耳聽覺受損。

2018年她爆出和外商上班族交往，事後男方更被媒體起底已是人夫身分，2019年她發表未婚懷孕聲明，孩子的爸身分成謎。雖然她未婚懷孕，引來不少酸言，但她原生家庭財力雄厚，因此在得到家人的支持下，在45歲成為單親媽媽。

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