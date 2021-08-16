國產疫苗聯亞昨晚召開EUA（緊急使用授權）審查會議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今中午接受廣播節目專訪時曾表示，聯亞生產力非常好、生產量能很高，一度被外界解讀過關機率高，但在下午2時的指揮中心記者會上陳時中卻宣布聯亞EUA未通過，隨即在PTT引發熱烈討論，多數人認為聯亞數據一開始就不太好，因此不意外。

食藥署署長吳秀梅今在指揮中心記者會上也說明聯亞未過關的理由，她表示，審查會議經專家充分審查及討論過後，認為聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示安全性可接受，惟中和抗體數據與AZ外部對照組相比，未達到食藥署所訂定的EUA療效評估標準，且出席審查會議的22人中，除主席不參與投票外，21人投票為17人不同意通過，4人認為需再補件，建議不予核准專案製造。

針對聯亞EUA未通過一事，一名網友於PTT八卦板表示，下午疫情記者會大陣仗，坐滿滿快兩排的人，就連食藥署都列席在內，豈知，竟然是為了解釋聯亞為何未通過EUA，但今天剛好是高端疫苗預約首日，卻公布聯亞EUA不通過，「真是太尷尬了」，並問及「前衛生署長楊志良曾參與聯亞臨床試驗，是不是也解套了？未通過EUA，聯亞接下來會如何？所以目前國產疫苗只能期待高端了嗎？」

貼文一曝光，隨即引發大批鄉民炸鍋，「不太意外就是了」、「一開始數據就不太妙，不意外」、「聯亞就連抗體都很低，想要橋接都有困難」、「世界寬鬆的標準還過不了」、「高端這下沒競爭對手惹」、「楊志良早就跳船了」、「聯亞股價直接跳水」、「少了一半國產 可以不要再擋國外疫苗了嗎」。

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