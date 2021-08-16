高中職以下學校即將在9月開學，基隆市政府教育處針對校園加強五重防護，包括為教師接種疫苗、擬定午餐進食規範等措施，並購買3萬個防疫隔板送給各級學校學生，建立安全校園環境。

教育處長林祝里表示，全市幼兒園、國小、國高中教職員及補教人員皆以施打疫苗，提升校園保護力，她說，未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，於首次入校前，需有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7天定期快篩，並不定時抽查；至於學生入校需測量體溫、入班手部消毒、午餐使用隔板。

林祝里說，市府也制定午餐進食規範提升防疫，市府斥資408萬元採買3萬個用餐隔板，分送給全市各級學校，並呼籲學生用餐時請勿交談，隔板使用前後建議清潔消毒，不得互相混用，同步要求學校應加強審視午餐製作、供應相關衛生安全管理及防疫措施，注意廚務人員傳染性疾病防護規定，落實手部清潔、量測體溫及環境清潔消毒工作。

除了提升防疫外，教育處進一步要求學校確認校內額溫槍、體溫儀及相關防疫器具功能是否正常，避免有故障情况，依規運用、盤整防疫物資及器具，開學前務必召開防疫小組會議，加強物資盤點及落實校園防疫作為，並完成校園室內外清潔消毒作業，包括空調設備、室內環境隔板、學生交通車及師生容易接觸的門窗、把手等區域。

此外，校園開放配合疫情級別調整，教育處規定，家長接送及送餐一律在校外進行，避免非必要訪客入校，如有因公必須入校訪客，必須落實中央實聯制登記及相關防疫措施，至於兒童遊戲場，採班級預約控制人數，並每節下課消毒遊具，以免病毒相互傳染。