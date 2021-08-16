聯亞新冠疫苗未通過食藥署EUA審查，引發旗下興櫃的聯亞藥股價瞬間重挫超過40%，一度從207元腰斬剩下100元，高低震盪將近60%，引起熱議。有PTT網友狠虧，近期持續出脫聯亞藥持股的台塑生醫是神操作，「未卜先知阿，趁勢賣一賣」。

針對聯亞疫苗的EUA審查結果，食藥署表示，聯亞疫苗的的安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，不過中和抗體數據未能達到評估基準，因此21人投票結果17人不同意通過、4人同意補件再議，建議不予核准專案製造。

聯亞疫苗的EUA申請遭食藥署否決，短時間內國產疫苗將只剩下高端可選，消息一出讓聯亞藥股價暴跌，由於興櫃並無漲跌幅限制，一度重挫超過40%，今（16日）股價最高站上207元，低點則觸及100元，高低震盪將近60%。

聯亞藥股價腰斬，引起PTT網友熱議，「直接跳水，見證歷史」、「這就是興櫃股可怕的地方，早上買在高點的怎麼辦」、「早上買在207元的直接崩潰」、「高端至少還可以吹效價不錯，這隻連這個低標都沒有就沒戲唱了」、「大家還敢在買興櫃的生技股嗎？太可怕了吧」。

此外，有內行網友點出，聯亞藥第二大股東台塑生醫從6月底開始持續出脫聯亞藥股票，持股比例更從原來的約15%降至7.62%，這一波舉動根本是神操作，「台塑傑出的一手」、「你以為台塑狂賣是假訊號阿？」、「台塑賣的真好」、「台塑帶頭跑，絕對不是沒猜到吧」、「台塑都跑了你還不跑嗎？」。

根據證交所公開資料顯示，台塑生醫原先持有1萬5957張的聯亞藥股票，不過從6月底開始持續出脫持股，目前已4度申讓，張數下降至8031張，比例也從17.47%降至7.62%，台塑生醫增加未分配盈餘將近10億。