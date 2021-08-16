外資逆勢轉買超，但自營商拖後腿，集中市場半年線告失，再挫逾百點。美股上周五收高，但亞股今日仍由空方掌局，台股上周五遭逼退萬七關後，今日續開低40.78點、跌破半年線，盤初航運、鋼鐵與部分金融股攜手抗空，一度將大盤推上16983.59點，無奈空頭勢大，加上7月至今全台境外移入病例多達3成都是Delta病毒，疫情也擾亂多頭信心，大盤一度被逼退至16773.57點、重挫208.54點，所幸權王台積電(2330)力守高檔穩陣腳，加上晶豪科(3006)、新唐(4919)、台驊投控(2636)、華邦電(2344)、富采(3714)等權值軍團相挺，終場跌點縮減至123.34點、收16858.77點，總成交值再縮減至3329.93億元。

籌碼面，今日外資逆勢轉買超47.5223億元，投信賣超11.2892億元，自營商賣超43.932億元，三大法人賣超7.69億元。技術面，5日RSI為11.96、10日RSI為26.27，9日K值為21.8、9日D值為38.21，20日乖離率為-2.97。

盤面上，中鋼調漲9月內銷月盤價，為連續兩個月的平盤後，再次開漲，激勵中鋼盤初一度逆勢上漲至38.5元，引領中鴻(2014)、大成鋼(2027)等攜手走高，為大盤撐場，惟聚亨(2022)、燁興(2007)、新光鋼(2031)、允強(2034)等短線漲多不鏽鋼族群調節賣壓增強，盤中紛紛轉跌，拖垮鋼鐵軍團士氣，類股指數也隨之翻黑，僅剩中鋼構(2013)、志聯(2024)等少數個股硬撐。高端疫苗(6547)今起開放第六輪預約，預計23日開打，今股價強攻漲停339.5元作收，帶動基亞(3176)量增價漲5.26%，云辰(2390)也沾光衝出4.4萬餘張大量、收高4.17%。聯發科(2454)今日開盤後，盤初逆勢走高至918元，企圖站回5日線，然在大盤空軍壓境下翻黑，終場收901元、險守900關，而不少漲多的IC設計族群也陷入震盪，其中，股王矽力-KY(6415)開高3760元、盤中最高3810元，終場收黑3645元、跌幅達2.93%。

個股方面，今日集中市場成交量前10名依次為：陽明(2609)跌7元、開發金跌0.6元、長榮(2603)持平、群創(3481)跌0.2元、聯電(2303)跌0.5元、友達(2409)跌0.5元、中鋼(2002)跌0.1元、萬海(2615)持平、華邦電(2344)漲0.6元、新光金(2888)持平。陽明Q2賺逾1股本、上半年EPS 17.88元，居貨櫃三雄之冠，本土法人今日最新報告指出，看好陽明長期展望，預估陽明2021年EPS 41.15元，目標價370元、重申「買進」評等，惟今早股價開高後，遭空頭緊盯，終場收跌5.26%、痛失5日線。開發金併中壽，上周五外資大舉掃貨買超56141張祝賀，但今日回跌4%，5日線告失。聯電上周五ADR大跌4.67%，今盤中回測月線，收跌0.87%、為57.1元。

分析師表示，台股上方套牢賣壓有待消化，上周五的帶量下跌頗有加速趕底的味道，加上短線盤面上無主流類股接棒，建議投資人嚴控持股，選股不選市，並關注外資動向，可聚焦具能見度、成長性的族群，包括車用電子相關、晶圓代工擴產等。另，聯亞生技新冠疫苗今日意外未通過審查，消息一出，原本大漲的聯亞生技子公司聯亞藥隨即大跌，明日是否會掀起生醫股波瀾，值得留意。