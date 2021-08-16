銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)受惠於產品結構優化，第2季稅後盈餘達2.9億元，季增50.4%，創下單季歷史新高，累計上半年每股盈餘達6.81元，展望下半年，騰輝-KY董事長勞開陸表示，缺料及全球新冠肺炎疫情是下半年營運變數，公司將努力下半年營運維持穩定。

受惠於汽車LED 頭燈滲透率提升、電動車車載充電機(OBC)新應用加入，及軍用航天等特殊材料需求持續增加，帶動整體業績連續成長，騰輝-KY第2季合併營收21.1億元，年成長85.6%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為34%，年增4個百分點，稅後盈餘為2.9億元，季增50.4%，年成長153.3%，單季每股盈餘為4.09元；累計上半年合併營業收入37.21億元，營業毛利為12.44億元，營業淨利為6.51億元，歸屬於稅後盈餘為4.8億元，每股盈餘為6.81元。

騰輝-KY表示，第2季獲利成長，主要是產品結構優化，即特殊材料中散熱材料突破性成長最為具體，此外，高速高性能筆記型電腦用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單成長穩定，而看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能，原物料價格持續上漲也同時帶動產品價格提昇。

騰輝-KY自結7月合併營收為6.86億元，年成長76.83%，累計前7月合併營收為44.08億元，年成長53.69%。

騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，其散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，且對傳統基板及超高頻雷達應用材料需求亦將隨性能及功能提升大幅增加並升級，因此在電動車未來成長的驅動下，公司有信心將業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。

展望下半年，騰輝-KY表示，全球主要晶片業者都在加快提高車用晶片產能及多國政府響應節能減碳推動電動車的政策持續升溫中，電動車邁向主流快速成長，而且市政照明的高功率高亮度照明逐漸深化普及，散熱材料下半年展望繼續看好。

勞開陸表示，下半年變數在於缺料及疫情，部分汽車客戶拉貨略受晶片缺料影響，且全球疫情未止，影響仍待觀察，不過公司產品多元佈局，軍工、航太等各項產品需求穩定，因此營運不會受單一產業太大影響，下半年營運可望穩定，能否比上半年好須視缺料狀況。