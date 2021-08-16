疫苗存量不足，雙北陷入疫苗空窗期，不料中央指揮官卻要新北少開一點接種站，新北市長侯友宜16日表示，要達群體免疫疫苗覆蓋率要達6成，目前才4成左右，疫苗數量不足，接下來要開始推動振興鼓勵消費等開放作為，但疫情風險仍高，恐會影響振興作為，疫苗出現空窗期政府該檢討，政府要多加油。

侯友宜說，新北市是這次疫情非常嚴峻的地區，新北市疫情絕對要守住，新北透過快速、安全的施打策略，尤其對長者更是更加要求，目前覆蓋率約4成左右。

但侯友宜說，要達群體免疫，疫苗接種必須要達6成，他不期待看到疫苗空窗期，否則會讓疫情風險大幅度提升，尤其面對Delta病毒來勢洶洶，疫苗覆蓋率要趕快拉升。

侯友宜指出，現在疫苗確實不夠，但接下來卻是要進入振興鼓勵基層消費的階段，如此高疫情風險下，一定會影響相關促進經濟的做法，包括理髮、小吃、旅遊都會受影響，疫苗要快速，數量也要夠，讓民眾可以開心樂意接種疫苗。

侯友宜也說，尤其很多年輕朋友到現在還沒辦法打，而9月1日孩子要實體開學，不能只有老師打，孩子呢？適合孩子的BNT到貨沒有？期待政府加把勁。