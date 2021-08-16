通常保養第一個步驟都是使用化妝水擦拭或輕拍全臉，若選用適合自己膚質的化妝水，將能提升後續保養感受。近期AHC、香緹卡、碧麗妃、簡單紛紛推出化妝水新品，一抹讓肌膚喝飽水，呈現透亮、光滑的仙女肌狀態。

▍1.AHC超能玻尿酸保濕肌亮機能水

AHC暢銷的「機能水」不僅是粉絲必入坑單品，全球熱銷超過3600多萬瓶，在韓國更是超過5000家韓國醫美診所指定使用，堪稱是「國民機能水」，今年「機能水」成分再度升級，搭載超能玻尿酸與明星發光配方滲入肌底，零死角為肌膚注入滿滿水分，讓日常保養效果亮出新高度。

AHC超能玻尿酸保濕肌亮機能水。（圖／品牌提供）

▍2.香緹卡橙花平衡活力露

香緹卡全新推出以有著公主之花美稱的苦橙花所打造的橙花平衡活力露，使用於清晨時分以手工採摘的苦橙花，以古老且傳統的蒸餾方式萃取的苦橙花精華，天然純淨的花香氣息宛如溫柔擁抱，100%純天然植物萃取的能量，能令身心瞬間放鬆且煥然一新；同時為肌膚帶來舒緩、保濕、鎮靜與平衡感受，彷彿充飽電般重新恢復活力。除了作為肌膚保養，更能作為身體噴霧、髮妝水、沐浴添加與助眠香氛等，全方位為身心減壓。

香緹卡橙花平衡活力露。（圖／品牌提供）

▍3.碧麗妃妍植美肌水

隨著年齡增長，漸漸出現臉色暗沉、膚色不均、氣色不好等肌膚問題，碧麗妃全新推出妍植保養系列，嚴選多種漢方藥草的高機能「植萃能量複合配方」，穩定肌膚原始狀態、全面提升，進一步啟動自然循環，帶來宛如天生的元氣透亮。碧麗妃妍植美肌水針對不同膚質推出3種質地：1號清爽水感、2號溫和水潤、3號豐厚潤澤，可達到深度潤澤修護，賦予肌膚彈力、活力、透明感。

碧麗妃妍植美肌水。（圖／品牌提供）

▍4.簡單JAN DAN玫瑰青春露

成分含頂級天然大馬士革玫瑰精油、庫拉索蘆薈膠、金縷梅等高比例植萃配方，溫和迅速潤澤舒緩乾澀，快速前導補水。不含酒精、香精，孕婦、純素、敏感肌皆可安心使用的保濕化妝水，妝前使用妝容更服貼，化妝棉濕敷可加強保濕，保持膚質柔嫩平滑。