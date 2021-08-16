網紅蕾菈（Lyla）不只擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上蕾菈自然、不做作以及談話尺度無極限的風格，讓蕾菈廣受男女粉絲喜愛，在網上擁有超夯人氣，而蕾菈近日為業配Nubra拍辣照時，她還大方自曝：「裡面沒穿」，八字胸型全曝光，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蕾菈近日為業配Nubra拍辣照，她並在文中大方透露自己的胸型是「上胸沒肉」，蕾菈不只曝光使用Nubra前、後的對比照，她還在影片中透露自己：「現在是我沒穿的樣子，很八字」，畫面中，蕾菈的八字胸型全曝光，不過當蕾菈穿上Nubra後，她則化身為美胸豐滿的辣妹，甚至擠出超深事業線，性感指數爆表。

蕾菈使用Nubra前、後的對比照。（圖／取材自蕾菈Instagram）

蕾菈大方公開八字胸型，讓網友大讚她超有誠意，紛紛留言討論：「我覺得本來比較好看」、「八字是特色，拜託不要改」、「身材真的很好」、「太胸了」、「性感蕾拉」，還有粉絲歪樓留言：「腋毛又沒刮乾淨了」，讓蕾菈哭笑不得直呼：「誰讓你放大」，至於有人毒舌說：「看起來老了」，對此，蕾菈則展現高EQ回應：「誰不會老啦」。

其實，蕾菈過去曾多次表示，她對自己的胸型不理想：「我胸部真的很難看」，強調她平時會特別穿內衣調整，讓照片或影片看起來是好看的，蕾菈也提到，自己常被形容「胸部下垂」，讓她感到困擾，因此蕾菈都會靠穿內衣調整以及保養來維持。