高雄16日並無新增本土確診個案，但高市府接獲新北市通知，有1名新北確診個案曾搭乘高鐵南下高雄借宿親友家，回到新北時被採檢確診，高雄共匡列11位相關接觸者，幸虧目前PCR檢驗結果11人均呈現陰性，相關確診足跡也已經完成清消工作。

高市府衛生局說明，新北確診個案於8月10日出現咳嗽、發燒等症狀，並在8月12日從台北搭乘高鐵1241班次南下左營站，隨後借宿左營區親友家，8月14日再搭乘高鐵242車次返回北部，疫調顯示，高雄共有密切接觸者4人，均已匡列居家隔離，並匡列一般接觸者7人，列自主健康管理，目前PCR檢驗結果均呈現陰性。

高市府公布相關確診足跡，該染疫對象曾在8月12日下午4時20到6時30分在高鐵左營站活動，晚上到7-ELEVEN孟新門市及小北百貨高雄自由店購物，8月13日中午再度到7-ELEVEN孟新門市，隔天下午3時49分至6時在高鐵左營站活動，隨後搭乘高鐵242車次返回北部。

高市府特別提醒，國內目前仍維持二級警戒，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及外出全程佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，並主動積極配合各項防疫措施，才能避免病毒傳播。

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