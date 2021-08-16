A股三大指數16日全線低開。盤中指數走勢分化，煤炭、白酒概念拉升回暖，鋼鐵、券商股短線走高，半導體、MCU晶片觸底反彈；鋰電概念大幅回檔，有色冶煉、鹽湖提鋰、儲能類股相繼走弱，稀土、汽車板塊下挫走弱。午後，指數再度下挫，創指一度失守3300點，燃氣水務、氫能源概念股掀漲停潮，醫美、醫藥概念股活躍。總體而言，資金避險情緒仍舊存在，個股漲跌參半。

截至收盤，滬指報3517.34點，漲0.03％，成交額為人民幣（下同）5355億元（上一交易日成交額為5326億元）；深成指報14693.74點，跌0.71％，成交額為7216億元（上一交易日成交額為7634億元）；創指報3301.39點，跌1.31％，成交額為2948億元（上一交易日成交額為3171億元）。

盤面上，酒店旅遊、氫能源等相關類股漲幅居前，鹽湖提鋰、稀土等概念股跌幅居前。