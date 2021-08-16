中央疫情流行指揮中心9日宣布有條件開放社區大學，新北市教育局今也宣布17日起社區大學有條件式復課，社區大學工作人員及學員疫苗第一劑接種須滿14天，未滿14天或尚未接種疫苗須快篩或陰性證明，不開放無法配戴口罩課程，如吹奏樂器、餐飲製作課程。

教育局表示，新北市12所社區大學的學員數約有2萬人，教學場所分布於29區，本次防疫指引規定，社區大學工作人員及學員疫苗第一劑接種須滿14天，未滿14天或尚未接種疫苗者，首次提供服務或上課前，應提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3至7日定期快篩，才能復課。

此外，降低教室容留人數至每人2.25平方公尺，且限制室內50人以下、室外100人以下；無法保持通風之教室或密閉空間不開放，座位區應採間隔座、梅花座或其他保持至少1.5公尺以上社交安全距離的作法，每堂課學員採固定座位；規劃學員進出動線及分流機制，並落實人員管理機制，非該班學員禁止進入教室；學員全程戴口罩，工作人員則須戴口罩及面罩；室內課程及活動禁止飲食，無法配戴口罩的課程須暫緩；相同空間使用需間隔2小時以上，活動場地應間隔2公尺以上。