新北市9月1日將以實體授課為原則，不過新北城鄉差距大，若疫情再次升級是否有其他對策，新北教育局長張明文說，目前警戒一、二級全台都以實體授課為主，但若升級三級警戒，新北若有偏鄉地區零確診，經過學校防疫小組討論認為沒有停課必要，仍以實體授課為主，符合各級學校需求。

至於目前開學防疫物資整備情形，張明文說，中央防疫經費 這周會下來，另外高中以下學校包括幼兒園也會有一筆防疫經費，加上學校本身已有相關預算支應，共有三筆經費協助學校購買酒精、消毒水與用餐隔板等開學防疫物資，讓學校做好準備。