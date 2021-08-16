網紅古婉蓁（Amber）曾擔任長榮空服員，加上精緻五官神似女星隋棠，因此獲封「長榮隋棠」，她時常在社群平台上發文和粉絲互動，更不時曬出美照，目前已經累積了16萬粉絲，沒想到竟有不肖業者盜用她的照片，讓她不堪其擾，甚至還被港媒報導。

由於古婉蓁是空服員，常能造訪各國景點，她也會在各處拍下美照，讓網友們一飽眼福，卻有人竊取她的美照去詐騙，據《東網》報導，當時一名台大男醫師在交友軟體認識自稱古婉蓁的女網友，陷入愛河後，陸續匯了14萬新台幣也對方，最後才知道原來是被騙錢，對方還是盜用正牌古婉蓁的照片。

對此，古婉蓁也發文澄清自己「沒有使用任何交友軟體、微博及微信，也沒有其他小帳號」，希望網友能幫忙檢舉這些假帳號，這場風波才終於平息，所幸古婉蓁本身沒有受到影響，仍積極在社群平台上和粉絲互動，日前更曬出在防疫旅館拍攝的辣照。

古婉蓁在文中無奈地說，「昨天晚上行李全部打包好還畫了個完妝，雀躍的一直在門口準備搬行李回家，結果我是26日過完後才能走啊」，讓等待出關的她欲哭無淚，家人們本來都已經興奮期待地要迎接她回家，結果卻是一場空，也崩潰表示，「快要得神經病了」。