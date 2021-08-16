遠東銀(2845)積極發展智慧金融服務，攜手元智及成功大學研發設計AI智慧RM（Relationship Manager），首創將自然語言處理及情感分析技術應用在基金投資，為客戶提供投資有溫度、理財不費心的投資參考。

遠銀指出，此技術俗稱「大數據菜巿場投資法」，透過彙整大量財經新聞、媒體報導等網路大數據，並轉換成簡單易懂的投資訊息，利用專利AI演算法篩選同類基金市場中表現較佳基金，提供客戶線上自主投資時的輔助決策參考資訊。

遠銀表示，AI智慧RM具備秒懂市場、長效穩健2大特色，運用元智大學獲獎的專利AI語意分析技術，收集各大網路新聞媒體的財經新聞並判斷其內容語意正負向，彙集成14個基金投資市場分類的「投資溫度」，客戶可在幾秒內得知14個市場的樂觀程度。

其次，AI智慧RM更強調找出長期績效表現較好的標的，因此投入超過15年、數千檔基金資料，經由成大財經所提供的演算法找出同類型中績效表現佳的基金，給予1～5隻「牛」評等，越多隻代表中長期表現愈好，在市場有劇烈變化時也會提醒客戶留意相關標的。

遠銀表示，AI智慧RM現階段為蒐集投資理財市場大數據，提供直觀易理解的精粹簡化資訊，遠銀客戶與一般民眾皆可至遠銀官網搶先體驗此創新服務，盼使貼心的投資理財服務更加普及，讓每位客戶都能感受到投資有溫度，理財不費心。

遠銀指出，AI智慧RM是與客戶共創的金融商品，將客戶的習慣與選擇轉化成更貼心、更智慧的服務，已獲3項專利、4個國內外獎項肯定。未來會持續了解客戶習慣，並透過AI智慧模型來發掘客戶需求，提供適合的理財商品與金融服務。