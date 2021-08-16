NB終端需求續旺，不過受零組件缺料影響，鍵盤MTS(薄膜觸控開關)大廠科嘉-KY(5215)第2季營收下滑，但法人估計單季每股盈餘仍可達2.5～2.8元，上半年每股盈餘上看6元。展望下半年，邁入電子業傳統旺季，加上公司成功進入鍵盤發光源Mini LED，法人認為公司在新產品及蘋果新機帶動下，業績將會重回成長軌道，預期第3季獲利優於第2季，全年EPS可望逾12元，連續兩年獲利超過一個股本。

法人先前產業調查指出，精元(2387)的剪刀腳鍵盤導光板已通過蘋果品質驗證，將在2021年下半年開始大量生產與出貨MacBook鍵盤用的導光板，用於兩款今年下半年新MacBookPro與現有MacBook機型，精元導光板的供應比重在今年下半年與2022年將分別達到約35％與50％。科嘉-KY為精元供應商之一，公司鍵盤發光源陸續通過認證，將挹注科嘉-KY業績。

科嘉-KY今年第1季營收10.08億元，年增逾1倍，單季毛利率來到34.8％，大幅優於去年同期的24.8％，單季每股盈餘3.12元。第2季受到缺料影響，單季營收9.15億元，年減約4.6％，但獲利跟去年同期相當，估計每股盈餘2.5～2.8元。

在整體NB需求續佳市占率提升下，加上蘋果下半年預計將推出新筆電，系統廠對於第3季旺季看法樂觀。科嘉-KY今年鍵盤MTS訂單需求可望較去年成長，而越南新廠則可望受惠品牌廠分散供應鏈政策推動下，開始挹注業績。

另外，公司去年Mini LED背光模組已切入電競周邊及汽車產品，今年放量出貨，加上鍵盤發光模組在客戶端推升下，成為公司新的獲利成長引擎。雖然第2季受到缺料亂流影響營收下滑，但獲利在新產品加入下，表現可望持穩，法人估計今年每股盈餘有機會衝破12元。