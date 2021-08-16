中鋼(2002)受惠7月外銷盤價續漲，加上內銷的季盤產品價格平均續漲4.1%；7月營運再創新高，自結單月合併稅前淨利90.84億元，比6月新高再增9%，自結1~7月合併稅前淨利442.86億元，再創新高，比去年同期虧損41.1億元大增1177%，每股合併稅前淨利約為2.8元。

中鋼7月整體出貨量比6月回溫，加上第三季開季盤的產品漲價4.1%，7月合併營收突破5月的高點397.18億元，再創新高，達418.83億元，年增69.64%，也比6月增長近8%；自結7月營業淨利81.59億元，也再月增4%並再創新高，加上業外挹注；自結單月稅前淨利首度突破90億元，達90.84億元，比6月新高再增9%，單月每股稅前淨利近0.58元。

中鋼表示，7月獲利上揚，主要係7月鋼鐵事業群銷售數量及單價上升且公司致力於降低成本，帶動營業利益增加；另7月業外轉投資鐵礦股利收入較高，7月整體合併稅前淨利較6月增加7.79億元。

中鋼上半年受惠鋼市熱絡，內銷月盤產品價格逐月上漲，一反去年的低迷，業績大幅成長，第三季季盤價格平均仍漲4.1%，營運續旺；自結前7月合併營收達2551.52億元，年增46%；受惠鋼價上漲，自結前7月合併營業淨利達414.06億元，比去年同期的營業淨損37.26億元大增1211%；自結1~7月合併稅前淨利442.86億元，創新高，比去年同期虧損41.1億元明顯轉佳。

展望第三季，中鋼上周開出9月內銷盤價重啟漲勢，中鋼9月內銷鋼品盤價，平均月盤基價漲幅1.2%。有利第三季業績比第二季續增，再創單季營運新高紀錄。

中鋼前7月業績創新高，9月盤價重啟漲勢，可望持續推升營收及獲利，全年營收及獲利樂觀，可望創下新高紀錄。

中鋼第二季營收1154.48億元，年增約58.9%，毛利率21.34%，單季營業淨利207.57億元，稅後純益157.13億元，較上季成長約74%；今年上半年稅後純益247.4億元，EPS達1.6元。

中鋼上半年營收2132.69億元、年增41.68%；上半年毛利率19.04%；上半年營業利益332.47億元；上半年稅後淨利247.4億元，EPS達1.6元。