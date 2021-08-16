16日，根據一項最新人力調查報告，英企打算在未來幾個月內將會廣徵員工，可望創下8年多以來最大一波徵人風潮。相反地，也有一些公司行號在英國政府9月不再補助無薪假之後，計畫將有裁員動作。

英國人力資源協會(CIPD)最新調查的季報發現，沒有加薪與通膨壓力的英企，在景氣復甦下，卻發現勞動市場人力短缺。

CIPD表示，想找人與想裁員英企之間相差的百分比，從27增至32，這是這份指數打從2013年開製以來，相差最大的一次，表示公司正需人孔急。

CIPD認為，業主非常樂觀，找人意願強烈。至於那些要裁員公司，人數也比之前在新冠疫情時預測來得要少很多。同時，只有13%的英企繼續放員工無薪假，比2020年時的33%要低很多。當時，大家很擔心政府一旦停止補助無薪假的話，失業率就會急速上升。

8月時，英國央行曾預估失業率不會超過目前的4.8%，遠低於高峰期的7.5%。

同時，CIPD也發現有員工不夠的問題，大部分都發生在服務產業。諷刺的是2020年新冠疫情爆發時，卻裁了很多這方面的人力。

英企需要大量新進員工，卻沒有用高薪來找人。英國央行表示，由於薪資水平會影響長期通膨，因此也正密切觀察中。

CIPD指出，企業主還是有在2021年的夏天，幫員工加薪2%跟春季一樣，符合疫前規範。而加薪，也不是這些英企會選擇用來解決員工短缺的方式，因只有23%雇主表示會提高薪資來找人，至於有44%的會培訓現有員工來填滿職缺。