8月台股掛牌的ETF有多達二十檔將在明天(8月17日)上演除息秀，其中股票型ETF相對是少數，這當中有兩檔台股ETF因高人氣而受市場關注，包括國泰永續高股息(00878)每單位將發放0.30元現金股利、年化配息率約6.6%，國泰台灣5G+(00881)每單位發0.54元、年化配息率約6%，兩檔ETF因股息率明顯高過大盤過去5年平均股利率3.8%，因此除息消息傳出後已引來不少買盤進場，今日(8月16日)是最後一天可申購搶息的好時機，該2檔基金今天的成交量都同步創5月17日以來新高。

股民最常詢問，若要參與除息該什麼時候買進？若來不及參與，除息後還建議買嗎？而除息前已持有者，除息後還要續抱嗎？對此，資產管理業者認為，投資人首先應評估自身投資偏好及資金需求，是只是想單純領息，還是想搶波段財，或是兩者全都要，待確認後接著就要趕快把握除息前後三個投資策略：

第一，「領股息」的存股策略，投資人只要在該ETF除息日的「前一天」買進或持有，即可參與當次配息，若你是喜歡長線穩穩領息的存股族，投資方法更簡單，只要選到對的趨勢、買穩健獲利的公司、配息趨穩的ETF，就可長期持有、定期定額分批買進，如此就能安心領股利，也不用燒惱要在何時買進或賣出。

第二是「賺價差」的波段策略，高殖利率股的除息行情，往往在除息前1-2周買氣就會開始慢慢加溫，若配發的股利很吸睛，吸引大批資金買盤進駐是常有的事，倘若又搭上趨勢看漲的ESG、5G等題材，除息前股價多會再拉升一波，這對想搶短、賺波段財的投資人來說，是不可錯過的好時機，亦即在除息前買進，利用市場追逐股利的動能來賺除息前的價差，這是搶短達人的常見手法。

第三是「搶填息」的布局策略，除息日當天因股價會扣除發放的股利，因此在這天台股一開盤，這檔股票或ETF的股價就會往下掉，這對想賺價差的投資人就是絕佳的進場點，可趁除息後成本相對低時買進，隨後當股價邁向填息時，就能賺到價差，加上股票、ETF的資本利得完全不用繳所得稅或健保補充費，因此也具稅賦上的優勢。

據統計，目前有逾49萬人持有國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)，前者歷次配息金額一次比一次高，後者則是國內規模最大科技型ETF且還提供一年兩次配息機會，投資人不妨評估自身投資需求，選擇適合自己的進場策略，而長線存股領息族應趁除息後或市場回檔時適度加碼，用較便宜成本累積更多單位數，等待下一次領息機會。