彰化崙尾灣西方14浬處「鰲興36」漁船，16日發生印尼籍船員落海案，海巡署中部分署已經海空大搜救。（海巡署中部分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化崙尾灣西方14浬處「鰲興36」漁船，16日發生印尼籍船員落海案，海巡署中部分署已經海空大搜救。（海巡署中部分署提供／吳敏菁彰化傳真）

印尼漁工在彰化崙尾灣外落海，海巡署海空大搜救。

彰化崙尾灣西方14浬處「鰲興36」漁船，16日發生印尼籍船員落海案，海巡署中部分署已經展開海空大搜救。

海巡署中部分署表示，上午7點10分，第四巡防區接獲台中漁業電台陳小姐轉梧棲籍「鰲興36」，船上共計5名船員，其中1台籍、4外籍，林船長報稱：於崙尾灣西方14浬作業時，其船上一名印尼籍船員，男性、穿草綠色上衣、黑色褲子不慎落海。

7點15分，巡防區指揮線上PP-10035艇前往處置，另通報海巡艇PP-10060艇緊急出艇前往應處。 7點30分，完成空偵機申請，0745時，PP-10060已出艇前往通報海域處置。8點06時，PP-10035艇抵達通報海域與「鰲」船會合，隨即於週遭海域開始投入搜尋。8點20時，空勤總隊直昇機由台中清泉崗機場起飛前往通報海域搜尋。

8點40時至8點58時，空勤直升機及PP-10060艇分別抵達通報海域搜尋。10點20時，PP-10060艇及PP-10035艇於現場初步搜尋未果持續搜尋中；空偵機第一架次搜尋未果返航，第二架次空偵機已於16日14時起飛。