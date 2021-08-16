9月即將開學，北市府也拍板9月1日高中職以下學校實體開學，教育部也已將防疫相關指引送至中央流行疫情指揮中心審核，總經費預計超過3億，今日記者會上許多記者詢問指揮中心是否有開學相關指引，指揮官陳時中只不斷強調，開學的主管單位是教育部。

媒體問到，既然北市已宣布實體開學，指揮中心是否會要求全國一併比照？若學生有疫情需求請防疫假，指揮中心是否准假？指揮中心是否會有針對開學的指引？陳時中回應，要不要上課是由教育部主責，相關防疫事項才會和指揮中心討論。

媒體質疑，教育部應該在指揮中心裡頭，開學部分指揮中心應該要有所掌握，也應評估國內疫情是否可以實體開學，好像都要等教育部提上來才能決定要不要實體開學，這和一級開設的邏輯架構似乎不符？

陳時中表示，指揮中心從來沒有宣布這學期要開始停課，一切規劃都是9月1日正常開學，目前疫情在可控範圍內，至於開學細節當然由教育部去負責，防疫相關才會一起做專業討論。