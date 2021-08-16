塔利班在阿富汗重新掌權後 各國民眾倉皇逃向機場 現場一片混亂

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）已迅速擊潰政府軍，攻下首都喀布爾（Kabul），並宣布和平轉移政權。就在美國和北約盟友急得像熱鍋上的螞蟻，拚命想把相關人員撤出阿富汗之際，中國駐喀布爾使館15日卻表示，已與阿富汗各派系，甚至塔利班聯繫，以確保中國公民，機構與相關利益安全。而中方專家建議，等當地情勢穩定後，可以在一帶一路倡議下，參與重建。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，中國使館強調，將採取進一步措施，提醒公民密切關注當地的安全情勢，加強安全防範，並避免外出。同樣的，俄羅斯使館也沒有撤離計畫。

塔利班發言人說，他們保證會維護首都喀布爾所有的使館、外交中心，機構與場所，還有外國公民安全。而阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已逃亡國外，顯示美國在當地政府與軍事上投入20年的時間與龐大的經費已慘遭驚人的潰敗。

包括美、英、德、日，澳洲與歐盟等，已有超過65個國家周一發表聯合聲明，呼籲各方尊重並協助想離開的外國人和阿富汗人安全有序離境。不過，中俄並不在內。

據中方官媒《環球時報》15日報導，儘管西方有人預料，在美軍匆匆撤出阿富汗後，北京能在當地扮演更大的角色，甚至推測中方可能派解放軍填補美軍留下的真空，但中國專家說，這是毫無根據的。他們認為，中方充其量能做的，就是當地萬一發生重大的人道危機時，撤離中國公民。再不然，就是等阿富汗恢復安全與穩定後，在中國的一帶一路倡議下，對當地的戰後重建和發展有所貢獻。