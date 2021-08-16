74歲香港男星狄龍（原名：譚富榮）70年代以電影《英雄本色》摘下金馬影帝，在兩岸三地享有極高知名度，他與愛妻陶敏明婚後育有一子譚俊彥（Shaun），近年由愛兒接捧衣缽進入演藝圈，較少出現在螢光幕，卻在日前驚傳狄龍突昏厥送院且情況危急，對此譚俊彥駁斥此消息，強調爸爸的身體健康不錯。

狄龍上月30日才參加譚俊彥41歲生日聚餐，兒子在微博PO全家福，開心地寫道：「謝謝今年生日大家對我的祝福，希望每年都可以一家人齊齊整整身體健康。」畫面中可以看到狄龍穿著深紅色襯衫、牛仔褲，神采奕奕地站在老婆旁邊，健康狀態看起來很不錯，卻在近日被傳在家中洗澡時忽然失去意識，雖已送到醫院治療，但情況相當緊急，根據《香港01》報導，譚俊彥否認這件烏龍謠言，表示父親的身體硬朗，能夠到家中探望孫子。

譚俊彥駁斥父親的烏龍送醫消息。（圖／微博@譚俊彥）

事實上，譚俊彥曾在《東網》專訪中爆料父親狄龍前幾年拍戲時，曾因為身體不適暈倒，他表示資深藝人對自我要求高，但爸爸有年紀了，記劇本相對吃力，加上自尊心強，不願意耽誤拍戲進度，擔心他負荷不了壓力，譚俊彥直言：「我們那輩，不管怎樣都會尊重前輩，但現在突然來個20多歲演員，可能會說不認識狄龍，甚至當場開罵，我不想他承受這種事情」。如果現在有人邀請他和狄龍合作，譚俊彥絕對會拒絕，一方面他不喜歡父子同場工作，另一方面顧及狄龍健康，「尤其這幾年我看到很多老前輩拍完戲就走了，像是梁舜燕、曾偉權，覺得身體健康真是很重要」。