中小學9月1日開學，教育部為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，以各縣市公私立高級中等以下學校（含幼兒園）學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

為因應開學，教育部已訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引防疫管理指引」（草案）送指揮中心審查俟前揭指引奉核後，將提供高中以下學校及幼兒園據以依循，並落實開學各項防疫準備工作。