AKB48 Team TP日前首度舉辦線上公演。（好言娛樂提供）

女團AKB48 Team TP周末連2天在烏梅劇場舉辦《RESET》8月份公演，特別的是這次公演因疫情首度以線上形式舉行，暌違舞台近三個月的成員們紛紛表示既期待又緊張，也為此各自在家努力練習，成員林倢在家練習時更一不小心撞到額頭腫了個大包，讓眾人因此笑虧她頂了一顆「包包頭」；隊長詩雅則笑說自己是「瀏海控」：「前幾次公演最後都把瀏海跳亂了，所以在家想辦法要讓瀏海隨時保持完美，這次公演我至少噴了十層定型液。」

此次是AKB48 Team TP成團以來首次線上演出，突破距離限制，讓以前因為人數限制、外縣市路途遙遠的粉絲們都能參與活動；然而面對現場零觀眾，成員們為了練習如何對鏡頭互動，事前在家對著鏡子練習放電表情，非常用心。演出時，粉絲也在線上即時文字應援，為喜愛的成員加油打氣，留言區滿滿的應援，也讓粉絲紛紛笑說：「彷彿真的聽到大家的現場應援聲，有幻聽般的體驗。」

距離2022年倒數四個多月，AKB48 Team TP也預告將推出2022年限定年曆，並且展開「2022年曆票選活動」，票選數最高的成員即會成為年曆的封面人物。這次的年曆主題為「居家女友」，成員們趁這兩天公演紛紛為自己拉票，佳俐笑說自己是「媽媽系女友」，貼心的個性總是默默照顧著大家；品涵則說自己應該算是「可愛系女友」，因為身高、聲音的特色常被身邊的人稱讚軟萌；而林倢則自黑是「暴力系女友」笑翻眾人。

緊接著《RESET》9月份公演將在9月4、5日登場，同樣以線上形式與粉絲們再度見面，隊長詩雅表示：「雖然現場少了粉絲們的應援聲，但是在演出同時，看到大家踴躍的留言真的很感動，也希望我們的表演給大家滿滿的力量。」票券則於KKTIX上架販售，AKB48 Team TP的八月生寫真也正同步販賣中，詳情鎖定AKB48 Team TP官方網站。