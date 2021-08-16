台中市東協廣場13召開大樓管委會，管委會開會前曾發文給警察局，要求到場維護秩序，還是發生惡徒強行衝入爆發喋血衝突。市議員江肇國16日質詢說，警方獲報延遲20分鐘才到達現場處理；警察局長蔡蒼柏說，警方依通知到4樓維持秩序，獲報到7樓時嫌犯已離去，並無員警延遲20分到場情事。

江肇國指出，13日東協廣場召開大樓管委會，市府持有產權派遣經發局股長出席，管委會開會前曾發文給警察局要求到場維護秩序，卻還是發生惡徒強行衝入，爆發喋血衝突案件；負責管轄的第一分局警察被指控延遲超過20分鐘才到達現場處理。

江肇國說，東協廣場因出入相對複雜，本就是中區重點治安管理區域。先前曾發生外籍移工酒後衝突事件，警察以1分鐘就立即逮到嫌疑人；面對此次管委會開會治安事件，明明可事先有所預防卻仍讓憾事發生；警察局及經發局應共同查明，是否有所缺失，釐清背後牽扯的利益糾葛。

江肇國強調，既然市府認定這次會議不成會，為避免下次市府官員害怕前往開會，他建議市府下次派遣經發局局長前往開會，由分局長親自到場坐鎮維持秩序，嚇阻不法行為再度發生。

蔡蒼柏表示，當日下午1時55分接獲110通報於東協廣場7樓有糾紛；繼中所立即指派另外線上2名警力前往東協廣場7樓，抵達現場嫌犯已離去。警方陸續查緝黃嫌等5人到案，全案將清查有無黑道介入，依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪偵辦。

經發局市場管理科長蔡永福說，市府接獲管委會通知13日改選主委，指派股長出席投票，另一派（簡派）也用個人名義發文給市政府，指稱要開會選主委，市府不可能出席用個人名義（簡派）召開管委會；13日選舉因暴力事件中斷，市政府的立場是督促管委會趕緊選出主委等幹部。