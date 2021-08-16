地景藝術家王文志在礦山藝術季展出作品「方舟上的集會所」。（黃金博物館提供）

新北市黃金博物館邀請國際知名地景藝術家王文志參與礦山藝術季，王文志創作「方舟上的集會所」，以竹子編織出甬道空間，並以銅片鑲貼在紅磚山牆，呼應盤根錯節的大樹根，展現出礦山在地特有的風格。

黃金博物館館長謝文祥表示，王文志老師的竹編建築作品非常有名，自2010年起更連續四屆受邀參與日本瀨戶內國際藝術祭。這次所創作的「方舟上的集會所」作品，位於黃金博物館與社區聚落的交界空間，以竹編方舟形式，展現出「室內共學」與「戶外集會」的連結；「竹編方舟」與「盤根榕樹」的對話；「有形地景」與「無形藝術」的輝映。

謝文祥強調，該作品可作為博物館、社區民眾及遊客共學、戶外展演、休憩的場域，共構聚落與博物館介面空間的多樣性，有別於王文志老師於北美館的戶外地景創作「庇護所」，特別融入「銅片」元素，呈現礦山獨有的特色。

王文志表示，很高興有機會來金瓜石創作，在歷史空間中進行創作是很難得的經驗，能與在地記憶、自然地景交織，建構出臨時性、儀式感或劇場式的地景作品，歡迎民眾一起來集會共學。

黃金博物館指出，王文志曾參與義大利威尼斯雙年展、澳洲Woodford音樂藝術節、日本瀨戶內國際藝術祭，另在國內有北美館「庇護所」、桃園地景藝術節「豫章之家」、嘉義「森林之歌」等地景作品，國內外地景藝術經歷豐富。

黃金博物館訂8月20日起開放民眾預約參觀，每場次20人，詳細預約公告及活動資訊可查詢黃金博物館官網（https：／／www.mineartfestival.com／）及臉書。