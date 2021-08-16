疫情逐漸趨緩，各縣市政府開始思考如何振興，但雙北地區仍有零星確診，如何兼顧防疫與振興，對此，台北市長柯文哲說，目前北市整個系統是「一卡、一通、一付」數位包容系統，而中央如果要發5千，我認為要用電子支付的方式，善用每次的危機，不要全部發紙券，這叫做「痛定思痛」，中央要檢討數位基礎建設，今年也這樣實在看不到國家的進步。

柯文哲說，中央已經決定要直接發5千，要公布一個指引，地方才能去配合、加碼，要找電子支付業者和地方政府一起來討論，讓大家介接，柯強調，北市使用的是數位包容系統，像是中央實聯制QRCode出來後，沒有詳細店名、地址，台北市介接後改良，還把店家的名稱、住址印上去。

柯文哲說，中央要寫APP程式來發振興券，問題出在APP是一次性的，他認為這樣很不恰當，最理想是找電子支付業者和地方政府討論，讓大家介接，然後每個電子支付業者再看要如何促銷，給他們去競爭。

柯文哲還說，回到1年前，如果每個人都有電子身分證、或是電子帳戶，那就簡單了，中央也許可以利用這次事件去檢討數位基礎建設要怎麼做，去年這樣，今年也這樣，看不到國家的進步。