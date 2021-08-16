雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings Pty Ltd）周一拒絕了某基礎建設投資團隊上修後、達228億澳元（相當於168.1億美元）的收購價碼，稱這個出價低估該澳洲最大機場營運商的價值，並表示如果有更高的價碼，該公司願意考慮。

這個由數家基礎建設投資公司組成的團隊對雪梨機場最新提出的收購價格為每股8.45澳元，較先前出價的每股8.25澳元高出2.4%，並較上周五雪梨機場的收盤價溢價逾9%。

雪梨機場控股公司周一股價下跌0.65%，收在7.70澳元。

這項交易若能成功，將成為澳洲歷來規模最大的企業收購案之一，並凸顯出這一年來澳洲熱絡的交易活動。此前美國行動支付公司Square以290億美元天價收購澳洲金融科技公司Afterpay。

Afterpay提供消費者分期付款、先買後付（Buy Now, Pay Later，BNPL）等金融服務。

要收購雪梨機場控股公司，必須要該公司允許進行盡職調查（due diligence）並獲得其股東、澳洲競爭監管機關和外國投資審查委員會批准，這個過程相當曠日廢時，通常需要數個月時間。

一個月前，雪梨機場控股公司董事會一致拒絕了由「雪梨航空聯盟」（SAA）提出的初步要約，提議以222.6億美元（相當於166億美元）進行收購。

雪梨航空聯盟由澳洲退休基金IFM Investors和QSuper，以及全球基礎建設夥伴公司（GIP）共同組成。

由於利率水準跌至歷史新低，澳洲退休基金和其投資經理人必須設法追求更高的收益。雪梨機場表示，澳洲規模最大的退休基金 AustralianSuper亦已加入這個收購財團。基於該機場由澳洲控股的部分必須達到51%的要求，AustralianSuper加入可能使對手更難以提出競購要約。

雪梨機場表示，如果雪梨航空聯盟將價格提高到「適當認同雪梨機場股東的長期價值」，其董事會願意考慮與該財團合作。

投銀麥格理（Macquarie）表示，現在關鍵在於雪梨航空聯盟並未使用「最終」（final）一詞，也沒有離開，所以他們將繼續洽淡。有鑑於雪梨機場物業的高價值和目前的低利率，該公司應可獲得每股8.75澳元的估值。