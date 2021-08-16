聯亞疫苗傳出還沒拿到食藥署申請緊急授權（EUA），卻已有200多萬劑在檢驗、封緘。北市副市長蔡炳坤16日痛批，疫苗接種一定是符合專業需求、科學，行政程序也要依步驟來，若不太符合程序很難向民眾交待。

北市今午舉行防疫記者會，傳出聯亞還沒拿EUA，卻已有200多萬劑在檢驗、封緘，蔡炳坤表示，一直以來不管是國外購買的AZ、莫德納，到現在有高端疫苗，接下來是聯亞，所有疫苗接種一定是符合專業需求、科學，行政程序要按步驟，不太符合程序很難向民眾交待，最重要是實質有效、符合程序對疫苗接種才是比較好的方式。

面對雙北市在23日前有疫苗空窗，衛福部長陳時中要新北市接種站少開一點，打快、打慢都怪地方政府，蔡炳坤指出，北市從6月15日啟動大規模接種以來，有一定節奏，最希望接種疫苗採社區化，把醫院、門診中心、診所都納進來，讓接種可以落實「社區醫療」，對市民來講有就近、方便性，可能就是平常看病的地方。

蔡炳坤說，北市一波波施打，通常可開到250至270處接種站，第6波預計開251處接種點，接種點多對市民是一種友善、為民服務，有多少量決定打多少天，不是用接種點來決定，像上波6.5萬是2天半打完，接種疫苗必須近便、效率才是市民之福。

此外，高端疫苗將在23至29日施打，預計要接種60至80萬劑，但現階段只有35萬劑封緘放行，恐怕不夠打。蔡炳坤強調，有多少量讓多少人預約，由地方安排接種點才會順，先前曾發生疫苗不足，預約太多就產生供需困難，第6波今天高端開始預約有3天時間，北市統計至今天下午3時，有2萬3733人，當然明後天還有時間，中央讓多少人預約就必須準備足夠疫苗，北市府尊重市民選擇，也準備好醫療量能幫市民接種。