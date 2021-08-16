中國華爾街英語傳出將破產，大量關店與欠薪。媒體調查發現，其財務出狀況有跡可循，且日前曾向銀行申貸人民幣8000萬元未果，加上雙減政策使潛在投資人卻步，成最後一根稻草。

中國知名的英語培訓機構「華爾街英語」於12日傳出將在一週內宣布破產，隨後多家門市接連關閉，人去樓空，不少預繳學費的會員找不到人處理退費事宜，更有員工出面控訴公司積欠薪資達數個月。

根據界面新聞調查發現，中國華爾街英語的財務出狀況，其實有跡可循。去年多個據點、教學中心就曾因為難以支付租金而關門，會員被迫轉移到其他中心上課；此外，據員工指證，不少員工自去年起，每個月只有領到50%或75%的薪資。

報導稱，除了拖欠員工薪資之外，不少預繳學費的學生也求償無門，因此自發性組成維權團體。一名已經上課3年多的學員指出，在2018年6月報名華爾街英語時，一次繳納了人民幣6萬8000元（約新台幣29萬元），3 年間曾被多次更換教學中心、老師流動性大，而且提出退費申請也不被理會。

報導提到，涉及學員數量和學費金額極大，而且當中不少人是「貸款繳學費」。根據維權團體的統計，截至8月15日，已掌握的受害學員數達到6554名，涉及金額達5.2億，而且這個數字還在持續增加。

報導引述一名員工提供的電話錄音，當中記錄了一名華爾街英語的董事與教學中心負責人的對話。這名董事提到「公司現在很艱難，收入上就甭說了，支出也有蠻大的縮減」、「咱們現在融資其實就兩塊，一個是銀行貸款，一個是尋找投資人，這兩塊都受到很大的阻礙。」

自2020年疫情爆發以來，線下課程受到嚴重衝擊，補教業損失慘重。而中國官方7月公布的「雙減」（減少作業和校外培訓負擔）政策，更是令產業情形雪上加霜。

華爾街英語的資金鏈出現問題，高層並不是沒有力挽狂瀾，但在外在環境因素的夾擊下，顯得徒勞無功。

根據報導，這名董事提到，華爾街英語曾經向銀行申請了將近人民幣8000萬的貸款。「但是銀行對整個培訓行業的經營狀況比較擔心，最後也沒有及時到位。」

另一方面，今年7月前華爾街英語也極力尋找投資人，而且也確實有部分投資人對這個項目感興趣，「但是『雙減』政策出來後，新東方、好未來的股價下滑厲害，所以現在投資人的腳步就停了。」（編輯：張淑伶）1100816