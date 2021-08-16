《大學生了沒》班底出身的女星陳艾琳，2019年與台大高材生Alex(顏庭笙)再婚，婚後育有一女，夫妻倆兼顧家庭與工作，經常在社群分享生活酸甜苦辣，擁抱踏實的幸福，但去年11月，顏庭笙遭大安警分局攔查，疑持有大麻煙油遭送辦，今判決結果出爐，台北地檢署考量他認罪，給予緩起訴處分2年，事後陳艾琳更新IG限時動態，表示不介意新聞跟她及女兒一輩子，但「我真心不想一再的被新聞標題綁架」。

去年11月24日，顏庭笙於國道三甲線下台北市辛亥路口被北市大安警分局瑞安街派出所員警攔查，當時車內與他身上瀰漫大麻味，員警起疑詢問是否持毒，顏庭笙當下即坦承，隨後車上被起出含二級毒品「大麻酚」成分的煙油，被依違反《毒品危害防制條例》送辦，之後接受調查時，顏庭笙完全配合，並認罪大麻電子煙油是自己的，是在北市某夜店向不認識的外國人購買，老婆陳艾琳當時不在車上，檢察官考量他主動認罪，因此給予緩刑處分，並要求他自費至北市聯合醫院松德院區接受戒癮治療。

陳艾琳IG限時動態po文。(翻攝自陳艾琳IG)

稍早陳艾琳在IG限時動態發文表示，知道此事報導會跟著她一輩子，甚至思考到孩子未來求學、求職等各階段可能受影響，「但看到報導還是不免沮喪」，她也自我揶揄，說丈夫「更生失敗」，工作可能又要被取消光了。

陳艾琳臉書po文。(翻攝自陳艾琳臉書)

陳艾琳更吐露，其實沮喪並非因為老公出了這件事情本身，而是新聞標題跟一些小字，她一直都有心理準備，知悉判決出爐肯定會有一些新聞出來，「但如果寫最新判決出爐，那我沒所謂也不會出面回應，寫最新坦承吸毒，感覺真的是北X又吸了一次」，也發了臉書，重申自己小孩不會也無法介意被這件事跟著一輩子，「因為先生是我選的，爸爸是她選的，但我真心不想一再的被新聞標題綁架，今天是判決出爐，不是今天認罪」。

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