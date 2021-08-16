桃園市消防局第四救災救護大隊16日舉辦分隊長佈達典禮，山峰分隊長由原任救護科科員郭明忠接任、復旦分隊長由莊易濃接任、高平分隊長由王柏盛接任，三位新的分隊長上任，皆期許自己可以將自己所學專業發揮，讓民眾生命財產安全獲得更多保障。

郭明忠為中央警察大學消防警佐班第23期結業，為消防局首屈一指的救護訓練教官，歷經中壢、山峰、龍潭、復旦小隊長及巴陵分隊代理分隊長、救護科科員，協助推動各項救護業務。

莊易濃中央警察大學消佐班第二類結業，歷經大湳、桃園分隊、第一大隊安檢隊員、火災預防科科員及山峰分隊長，擁有豐富的基層職經歷。王柏盛則是警察專科學校26期畢業，於105年以第3名之姿考取消防三等特考，歷經中壢分隊、火災預防科隊員科員、山峰及復旦分隊長。

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，這次職務的輪調，消防局是為了讓優秀幹部能增加職務工作上經驗，期望各新任分隊長能為第四大隊帶來新的活力，帶領消防同仁持續精進。