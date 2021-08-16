《斯卡羅》首集驚見已故三金影帝吳朋奉的精湛演出，粉絲觀眾深感懷念。（公視提供）

已故三金影帝吳朋奉（右）在《斯卡羅》飾演澎湖船老大。（公視提供）

蕭淑慎客串洋藥局老闆娘（左）出場的犀利眼神震懾温貞菱。（公視提供）

》蕭淑慎感念導演曹瑞原提攜，客串演出必麒麟女友「黃寡婦」，也是洋藥局老闆娘。（公視提供）

《斯卡羅》首播瞬間最高收視，落在温貞菱飾演的蝶妹來到必麒麟住處叫他起床。（公視提供）

周厚安飾演英商洋行經理「必麒麟」，介紹温貞菱所飾演的蝶妹到醫館工作。（公視提供）

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》上周六首播收視開紅盤，第一、二集平均收視率分別為2.52及2.14，刷新公視開台21年首播收視紀錄！首集彩蛋連發，除了驚見久違螢光幕的蕭淑慎，客串演出「必麒麟」周厚安的女朋友、洋藥局老闆娘，戲份畫龍點睛，也可見已故三金影帝吳朋奉客串身影，金曲歌王蔡振南更在片尾獻聲吟唱。

蕭淑慎繼《孤戀花》之後再度與曹瑞原導演合作，她表示非常感念曹導的提攜，「其實就是曹導一句話，我就一定會盡力去做，那種感覺很複雜、很難形容，可能就是『我相信』、『我願意』的概念吧。」劇組安排她在拍攝前上閩南語課程，雖然平常她會說台語，「但古早前的閩南語跟現在差別還是很大，只好狂聽老師的錄音，用力記憶。」劇中温貞菱準備了50番銀要請蕭淑慎幫忙寄弟弟的戶口，温貞菱印象深刻的是，「跟淑慎姐是第一次合作，她一上戲，犀利的眼神一掃過來，瞬間震懾到我，不自覺就低下頭不敢看她。」

《斯卡羅》首集藏了許多彩蛋，已故三金影帝吳朋奉精湛客串演出來自澎湖的船老大，與飾演社寮頭人水仔的吳慷仁有多場精彩對手戲。導演曹瑞原談起吳朋奉：「當時這個角色想了很多人選，還是直覺朋奉最適合，雖然戲份不多，在我心中他的演技就是有種不可取代性，簡單的對話他也能將角色的精髓給演出來，由衷感謝他的表演。」

此外，《斯卡羅》還有一處驚喜彩蛋，即片尾的吟唱曲〈風〉邀來金曲歌王蔡振南演唱。導演曹瑞原表示：「南哥的聲音，是我心目中台灣的聲音！」全劇的音樂曹瑞原導演再度找來陳小霞、張藝操刀製作。蔡振南直呼：「感謝曹導賞識，與曹導在《倪亞達》時就認識合作，這次有幸參與，很開心也很滿足，也希望觀眾會喜歡。」

《斯卡羅》1分鐘瞬間最高收視衝破2.89，出現在「蝶妹」温貞菱到「必麒麟」的住所敲門叫他起床、為他整衣出門。温貞菱得知收視第一的消息後非常感動，「最感謝所有在電視機前支持《斯卡羅》的觀眾！戲中蝶妹與弟弟阿杰的緊密相依讓我想起家人，隨著開播，也讓我們家特別頻繁地聯繫。」周厚安對於首播的好成績也感到與有榮焉。這一場收視最高點的戲，

《斯卡羅》在合作播映平台上亦表現亮眼，包括LINE TV全網首播2小時內直衝人氣TOP‭ ‬1，流量穩坐冠軍，連續霸榜2天；myVideo甫上架即直衝戲劇排行榜第一名；而在MOD上也奪下全頻道不分時段全年齡第一名。《斯卡羅》首播表現精彩，在PTT臺劇版及網路上也引發廣大迴響，並榮登Google台灣熱門搜尋排行當日第二名，成功帶領觀眾重新認識這段屬於台灣的關鍵歷史，開啟學習尊重多元族群的對話。

《斯卡羅》堅強卡司集結查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒、吳慷仁、温貞菱、法比歐、黃健瑋、雷洪、夏靖庭、周厚安、黃遠、程苡雅、張瑋帆、余竺儒、郭芷芸等人參與演出。故事取材自真實歷史，美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端琅𤩝地區發生船難，船員因誤闖排灣族領地遭馘首，造成「羅妹號事件」，引發美國出兵攻打台灣，清廷亦派出五百大軍南下，各種外來勢力對在地原住民部落、平埔聚落及移墾的閩、客庄人帶來衝突與震盪，並讓台灣躍上國際舞台；最後由美國駐廈門領事李仙得與斯卡羅大股頭卓杞篤正式簽訂「南岬之盟」書面協議後，始告落幕。本劇將這段發生在恆春半島南端的「羅妹號事件」以及之後在國際間帶來的影響與衝擊，呈現於觀眾面前。《斯卡羅》全劇共12集，每周六晚間9點至11點在公視首播，每周連播2集；公視‭＋‬、LINE TV每周六晚間10點播出。Netflix（台灣）、myVideo每周日晚間6點一次上架兩集。