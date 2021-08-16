隨著疫情趨緩，許多人回歸通勤上班的生活，戴著口罩出門只會露出雙眼，因此眼妝顯得格外重要。ADDICTION、NARS、Poppy21罌粟狂想、too cool for school推出實用百搭的眼影盤，一盤包含各種不同的色彩、質地的眼影，隨意搭配即可打造充滿魅力的深邃眼妝。

▍1.ADDICTION魅癮眼采盤波光掠影限定版

ADDICTION本次以不同景色變化、情感唯美的「海洋」為靈感，推出閃爍細膩光澤與絢爛波光的「魅癮眼采盤波光掠影限定版」。三種海洋主題的限定眼采盤，融合波光掠影水平面的外盒設計，內含三種眼影質地的組合，透過光影的玩色堆疊，醞釀出細膩變化的眼妝，打造充滿魅力的深邃雙眸。

ADDICTION魅癮眼采盤波光掠影限定版。（邱映慈攝）

▍2.NARS四色眼彩盤

網友一致好評、掀起斷貨風潮的4色眼彩盤正式回歸，4色眼彩盤透過獨家液態技術鎖住飽和色彩，塑造無以倫比服貼與高顯色亮澤效果。極簡百搭「#MOJAVE」以日常大地色調經典逆襲，溫柔微性感的漸層咖啡色勾勒冷冽輕煙燻魅力眼妝，一抹瞬間放電，令人淪陷。賣到斷貨、天后 Jolin 私心最愛的「#SINGAPORE」，終於補貨回歸，絕美古銅鐵鏽紅色調，宛如冰閃碎鑽灑落於雙眼上，每個眨眼都是擋不住的火熱，眼影重度使用者必收。

NARS 4色眼彩盤MOJAVE。（圖／品牌提供）

NARS 4色眼彩盤SINGAPORE。（圖／品牌提供）

▍3.Poppy21罌粟狂想一手掌握多用粉彩盤

全新品牌「Poppy21罌粟狂想」推出首波新品，「一手掌握多用粉彩盤」精選日常12種色調、4種質地，包含柔霧打底、細緻珠光、碎鑽亮片、緞光金屬，具有腮紅、修容、打亮、眼線、眉粉、鼻影多功能，一盤玩出多重搭配，是一款實用、百搭的彩妝盤。

Poppy21罌粟狂想一手掌握多用粉彩盤。（圖／品牌提供）

Poppy21罌粟狂想一手掌握多用粉彩盤手部試色。（圖／品牌提供）

▍4.too cool for school九宮格眼影盤

too cool for school TAG 迷幻仙境九宮格眼影盤是一款粉桃色中帶點紫色調的日常九宮格眼影盤，質地共分為三種：霧面、果凍質地、大理石亮面，細緻粉體，能完美服貼於眼皮，搭出眼妝多重層次感，隨心混色依然清晰不混濁。三種細膩質地，相互堆疊打造層次感，為韓妞今年最流行的百搭冷暖色調眼影盤。