第九屆海峽青年系列活動之第八屆榕臺中小學生書畫交流展於8月9日正式啟動。適逢新冠疫情的特殊時期，本屆書畫交流展以網路為平臺，採取線上線下融合舉辦，線下在福建省少年兒童圖書館一樓大廳展覽，並在合作的媒體平台上進行展示。

“親情海峽彩虹書畫”榕臺中小學生書畫交流展已成功舉辦了七屆，得到榕臺兩岸各界人士的廣泛好評，形成了良好的品牌和口碑。今年是第八屆，由福州市政協、福州海峽兩岸交流協會主辦，福州團市委、市教育局、市臺盟、臺灣新北市藝術教育深耕協會、臺灣南投縣投緣畫會等兩地民間協會及有關部門協辦，通力合作、不懈努力，共徵集到書畫作品一萬多件，經專家評選出獲獎作品369幅，精心編印成冊，其中臺灣獲獎作品130幅，包含臺北、新北、南投、嘉義等10個臺灣縣市中小學生的佳作。

本次活動在兩岸各界的努力下，共徵集到書畫作品一萬多件，成果豐碩。（主辦單位提供）

福建省少年兒童圖書館展出了兩岸特邀嘉賓作品、中小學生一二三等獎作品205幅，既有童真浪漫的兒童畫，也有水墨丹青的國畫，還有行雲流水的書法，題材豐富、異彩紛呈。兩岸小朋友們用眼、用手、用心把美好的情感和祝願無拘無束的呈現出來，那是繁華的街市、歡樂的人群、優美的詩詞、多彩的夢想，一幅幅作品印證著兩岸學子的純真友誼。

“親情海峽.彩虹書畫”榕臺中小學書生畫交流展已連續舉辦八屆，持續不斷的海峽兩岸兒童書畫交流，形成了良好的品牌和口碑。本屆以“向著明亮那方.彩墨潤澤童心”為主題，跨越海峽，超越夢想，兩岸青少年通過藝術之眼展示出後疫情時代自己對生活的理解，對未來的期盼;借由藝術作品與社會對話、與同伴對話，用自己獨特的藝術語言進行自我表達，訴說自己心中的故事，表達對未來生活的嚮往。雖然受新冠疫情影響，兩岸文化交流困難重重，但海峽藝術教育業界早有默契與共識一兩岸青少年的美育不可或缺，藝術將賦予青少年心靈無限靈感和夢想!

學生書畫作品豐富多元，透過作品交流增進兩岸互相學習。（圖主辦單位提供）

畫繪千山色，書描兩岸情；青山同雲雨，兩岸一家親。榕臺中小學生以書畫為載體，相互學習交流，傳遞共同心願和美好祝福。相信通過書畫這個平臺，將進一步增進兩岸青少年的瞭解與友誼。