中央公費疫苗預約平台第5輪，新竹縣約有400多民眾預約接種，預估累計至16日可施打約8000人，報到率約97％。第6輪公費疫苗預約平台，從16日到18日中午12時止開放預約，縣府請有意願登記高端疫苗的民眾，記得檢查手機簡訊，若收到簡訊通知就可以上網預約。

衛生局表示，第6輪接種的高端疫苗為單人劑型，沒有殘劑問題，竹縣將設置66個接種站，包含13鄉鎮市衛生所、9家醫院、42家診所，並新開設「新豐鄉松柏社區活動中心」和「新埔鎮文山社區活動中心」等2處接種站。民眾如有預約問題，可撥打服務專線03-6571919，將有專人協助。

衛生局同時依據指揮中心頒訂的「失智社區服務據點因應COVID-19 防疫管理指引」，對縣內服務輕、中度失智長者為主的11家失智據點進行查核，全部審查通過，16日重新開課後可參與社區活動，增加社會互動，延緩失智症狀惡化。

縣長楊文科表示，為確保11處失智據點所有人員的健康安全，除了完成各項查核及審查通過外，所有工作人員也都完成接種第1劑疫苗，在進行相關課程時，個案及講師仍須依照中央標準，全程戴口罩及保持社交距離，用餐時需用隔板、禁止交談及保持安全距離，減少飛沫傳染機會。