亞大護理學院AI教學，設有全台唯一高階產婦模擬人Victoria二合一新生兒處理台等設備的「樂得兒產房」，見習孕婦「智慧生產」全紀錄。（亞大提供／陳淑芬台中傳真）

上海交大「2021世界大學學術排名」公布，「中亞聯大」的中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜，中醫大全台排名第2名、私大第1名；亞大排名全台第10名、私大第5名。亞大校長蔡進發今天表示，今年招生AI人工智慧與醫療很夯，亞大5年前就有亞大醫院，3年前即全校推動AI人工智慧的跨領域教學研究與運用，不但提升教師論文學術研究能量，也提高學生的國際就業力。

上海交大「2021世界大學學術排名」公布了！在全球領先的1000所究型大學中，台灣有14所大學上榜，其中，「中亞聯大」的中國醫藥大學、亞洲大學雙雙入榜。中醫大排名全球第237名，全台第2、私大第1名；亞大今年進步189名，排名全球805名，全台第10名、私大第5名、非醫學類私大第1名。

亞洲大學指出，上海交大的學術排名是全球具影響力和權威性的大學排名，根據全球2000所研究型大學進行評比，再公布上榜領先的1000所。在世界各地被廣泛報導和大量引用，許多國家的政府和大學以此項排名為標準，制定發展目標和規劃。

中國醫藥大學、亞洲大學兩校董事長蔡長海教授表示，上海交大排名是全球大學國際學術研究受肯定的重要指標，未來將持續往國際一流大學邁進。

亞大校長蔡進發表示，今年招生AI人工智慧與醫療很夯，亞大5年前就有亞大醫院，3年前即全校推動AI人工智慧的跨領域教學研究與運用。亞大成立AI學院，設有大學、碩士AI學程及博士班，合作業界包括微軟、亞馬遜AWS、台灣AI學校、台達電、上銀科技等；並與遠傳、趨勢科技攜手以亞大醫院為基地，打造AI＋5G安全智慧醫療場域。同時與元大金控、康和、寶碩證券合作，在大數據、人工智慧、物聯網及金融區塊鏈AI跨領域學習與運用，設立「中部金融科技培訓基地」，讓學生實作與創業，強化就業能力，輔導就學。