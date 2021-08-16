台北市長柯文哲夫人陳佩琪15日在臉書上貼文嗆陳時中，「先生曾跟我說他最不喜歡一種人，就是為居高管高位，但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題，記者會只要幾句金句回答媒體提問就好」，衛福部長陳時中回應，「有在解決人民問題」，對此，柯文哲說，「臉書是寫她的想法，當作市民表達看法，不用去對號入座。」

柯文哲說，陳珮琪寫的臉書，她是個專業人士，想寫什麼沒辦法禁止她寫，臉書是寫她的想法，當作市民表達看法，大家不用去對號入座，包容社會，而遇到這種問題，問我是「阿彌陀佛、我佛慈悲、感恩」這樣就好了，我跟他講很多話，但常常講完就忘記了，不要太在意。

另外，卡神楊蕙如日前爆料，柯文哲與「麟洋」視訊時，完全沒事先通知，柯文哲說，設籍台北市運動選手回來，市長要做鼓勵，人家還在防疫旅館，等到解封餐廳開放一定要請客，全運會舉辦完，疫情應該會趨緩，事實上都是體育局事先去通知，一定有聯絡，楊蕙如講的話聽聽就好，我佛慈悲。