台北市副市長蔡炳坤。（摘自台北市長柯文哲YT）

即將開學，有新進老師或代理、代課老師卻還沒有接種疫苗，讓家長相當擔心，北市副市長蔡炳坤16日表示，雖然有鼓勵到中央系統登記，但根本輪不到這些年輕的老師，市府已行文向教育部請求開學前優先讓新進老師接種疫苗，產生保護力也保護學生。

北市9月1日開學將以實體上課為主，經統計約有10至15％學生將請防疫假在家自學，蔡炳坤指出，基本上沒有人數限制，防疫假不列入出缺勤紀錄，彈性處理評量與平時成績，請假以每2周為1周期從寬認定，有3模式讓學生在家充分利用時間學習，本周三北市教育局也將向市長簡報，通過後會進一步向市民說明，也將在校長會議提出相關指引讓校方準備，大致上採線上、錄影帶教學及線上線下混合模式，利用多元、彈性達到學生適性學習。

此外，蔡炳坤提到8月各校進用新老師、代理代課老師，代理課老師大多都是年輕老師，市府鼓勵到中央疫苗系統登記接種，但根本就輪不到，北市已正式行文向教育部請求，考慮學生安全優先讓新老師接種，讓老師在開學前產生保護力，帶領學生的同時也能保護學生。